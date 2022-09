Unemployment rates, while significantly lower than the alarming pandemic peak of 14.7% experienced in April 2020, remain a subject of concern, notably as economic experts bandy around the idea of a potential recession by 2023. The last economic recession—the Great Recession of 2008-2010—sent rates up to 10% as of October 2009. It was not until the spring of 2019 that unemployment finally went down to the same level it sits at now.

As of August of this year, national unemployment is at 3.7%, 0.1% higher than in May, marking a three-month stagnation—following a steady drop since that aforementioned COVID-affected peak. Seasonally adjusted unemployment rates by state demonstrate a rather sizable spectrum, ranging from just 1.8% in Minnesota, to 4.5% in New Mexico and 5.2% in the District of Columbia. Further breakdown by the U.S. Bureau of Labor Statistics shows yet another county-based spectrum within each state.

To that end, Stacker compiled a list of counties with the highest unemployment rate in Texas using data from the BLS. Counties are ranked by unemployment rate in July 2022, which as of this writing is the most current Bureau data.

#50. Yoakum County

– Current Unemployment rate: 5.2%

— 1 month change: -0.2%

— 1 year change: -2.7%

-Total Labor Force: 3,175 (164 unemployed)

#49. Brazoria County

– Current Unemployment rate: 5.3%

— 1 month change: -0.1%

— 1 year change: -1.8%

-Total Labor Force: 185,541 (9,758 unemployed)

#48. Cass County

– Current Unemployment rate: 5.3%

— 1 month change: 0.0%

— 1 year change: -1.6%

-Total Labor Force: 12,270 (656 unemployed)

#47. Cochran County

– Current Unemployment rate: 5.3%

— 1 month change: -0.4%

— 1 year change: -1.7%

-Total Labor Force: 1,141 (60 unemployed)

#46. Red River County

– Current Unemployment rate: 5.3%

— 1 month change: 0.0%

— 1 year change: -0.5%

-Total Labor Force: 5,428 (285 unemployed)

#45. Refugio County

– Current Unemployment rate: 5.3%

— 1 month change: -0.3%

— 1 year change: -1.2%

-Total Labor Force: 3,067 (164 unemployed)

#44. Winkler County

– Current Unemployment rate: 5.3%

— 1 month change: 0.0%

— 1 year change: -2.2%

-Total Labor Force: 3,653 (193 unemployed)

#43. Duval County

– Current Unemployment rate: 5.4%

— 1 month change: -0.1%

— 1 year change: -3.1%

-Total Labor Force: 5,513 (299 unemployed)

#42. Grimes County

– Current Unemployment rate: 5.4%

— 1 month change: -0.2%

— 1 year change: -1.8%

-Total Labor Force: 11,118 (604 unemployed)

#41. Nueces County

– Current Unemployment rate: 5.4%

— 1 month change: -0.1%

— 1 year change: -1.7%

-Total Labor Force: 164,536 (8,859 unemployed)

#40. Walker County

– Current Unemployment rate: 5.4%

— 1 month change: -0.1%

— 1 year change: -1.3%

-Total Labor Force: 23,230 (1,256 unemployed)

#39. Wilbarger County

– Current Unemployment rate: 5.4%

— 1 month change: -0.3%

— 1 year change: -1.3%

-Total Labor Force: 4,776 (258 unemployed)

#38. Garza County

– Current Unemployment rate: 5.5%

— 1 month change: +1.6%

— 1 year change: +0.6%

-Total Labor Force: 2,046 (113 unemployed)

#37. Hale County

– Current Unemployment rate: 5.6%

— 1 month change: -0.2%

— 1 year change: -1.2%

-Total Labor Force: 12,162 (675 unemployed)

#36. Kleberg County

– Current Unemployment rate: 5.6%

— 1 month change: -0.1%

— 1 year change: -2.1%

-Total Labor Force: 12,898 (728 unemployed)

#35. San Jacinto County

– Current Unemployment rate: 5.6%

— 1 month change: 0.0%

— 1 year change: -2.1%

-Total Labor Force: 12,090 (678 unemployed)

#34. Howard County

– Current Unemployment rate: 5.7%

— 1 month change: 0.0%

— 1 year change: -1.0%

-Total Labor Force: 13,379 (760 unemployed)

#33. Leon County

– Current Unemployment rate: 5.7%

— 1 month change: -0.1%

— 1 year change: -1.7%

-Total Labor Force: 6,264 (356 unemployed)

#32. Trinity County

– Current Unemployment rate: 5.7%

— 1 month change: -0.3%

— 1 year change: -1.8%

-Total Labor Force: 5,328 (304 unemployed)

#31. Aransas County

– Current Unemployment rate: 5.8%

— 1 month change: 0.0%

— 1 year change: -1.7%

-Total Labor Force: 9,364 (547 unemployed)

#30. Marion County

– Current Unemployment rate: 5.8%

— 1 month change: +0.2%

— 1 year change: -1.1%

-Total Labor Force: 4,276 (248 unemployed)

#29. Sutton County

– Current Unemployment rate: 5.8%

— 1 month change: -0.5%

— 1 year change: -2.8%

-Total Labor Force: 1,138 (66 unemployed)

#28. Freestone County

– Current Unemployment rate: 5.9%

— 1 month change: -0.4%

— 1 year change: -1.4%

-Total Labor Force: 6,355 (377 unemployed)

#27. Jim Hogg County

– Current Unemployment rate: 6.1%

— 1 month change: -0.5%

— 1 year change: -2.9%

-Total Labor Force: 1,828 (112 unemployed)

#26. Hardin County

– Current Unemployment rate: 6.2%

— 1 month change: 0.0%

— 1 year change: -2.4%

-Total Labor Force: 24,838 (1,539 unemployed)

#25. Chambers County

– Current Unemployment rate: 6.4%

— 1 month change: 0.0%

— 1 year change: -2.2%

-Total Labor Force: 21,217 (1,362 unemployed)

#24. Crane County

– Current Unemployment rate: 6.4%

— 1 month change: -0.3%

— 1 year change: -3.0%

-Total Labor Force: 1,571 (100 unemployed)

#23. Polk County

– Current Unemployment rate: 6.5%

— 1 month change: -0.1%

— 1 year change: -1.8%

-Total Labor Force: 18,526 (1,196 unemployed)

#22. Tyler County

– Current Unemployment rate: 6.5%

— 1 month change: -0.1%

— 1 year change: -2.1%

-Total Labor Force: 7,621 (492 unemployed)

#21. Cameron County

– Current Unemployment rate: 6.8%

— 1 month change: -0.1%

— 1 year change: -1.6%

-Total Labor Force: 175,609 (11,924 unemployed)

#20. Orange County

– Current Unemployment rate: 6.9%

— 1 month change: -0.1%

— 1 year change: -2.6%

-Total Labor Force: 34,826 (2,419 unemployed)

#19. San Augustine County

– Current Unemployment rate: 6.9%

— 1 month change: 0.0%

— 1 year change: -1.3%

-Total Labor Force: 3,015 (207 unemployed)

#18. Liberty County

– Current Unemployment rate: 7.0%

— 1 month change: -0.1%

— 1 year change: -2.5%

-Total Labor Force: 35,784 (2,522 unemployed)

#17. Brooks County

– Current Unemployment rate: 7.1%

— 1 month change: -0.2%

— 1 year change: -2.6%

-Total Labor Force: 2,504 (178 unemployed)

#16. San Patricio County

– Current Unemployment rate: 7.2%

— 1 month change: -0.1%

— 1 year change: -1.9%

-Total Labor Force: 29,607 (2,131 unemployed)

#15. Jim Wells County

– Current Unemployment rate: 7.3%

— 1 month change: 0.0%

— 1 year change: -3.2%

-Total Labor Force: 15,515 (1,135 unemployed)

#14. Bee County

– Current Unemployment rate: 7.4%

— 1 month change: -0.2%

— 1 year change: -1.6%

-Total Labor Force: 8,824 (653 unemployed)

#13. Jasper County

– Current Unemployment rate: 7.4%

— 1 month change: -0.3%

— 1 year change: -2.8%

-Total Labor Force: 12,924 (960 unemployed)

#12. Matagorda County

– Current Unemployment rate: 7.6%

— 1 month change: -0.1%

— 1 year change: -1.3%

-Total Labor Force: 16,536 (1,263 unemployed)

#11. Morris County

– Current Unemployment rate: 7.6%

— 1 month change: -0.3%

— 1 year change: -3.1%

-Total Labor Force: 4,438 (337 unemployed)

#10. Sabine County

– Current Unemployment rate: 7.6%

— 1 month change: -0.8%

— 1 year change: -1.8%

-Total Labor Force: 4,116 (311 unemployed)

#9. Jefferson County

– Current Unemployment rate: 7.7%

— 1 month change: +0.1%

— 1 year change: -2.9%

-Total Labor Force: 101,459 (7,844 unemployed)

#8. Presidio County

– Current Unemployment rate: 7.8%

— 1 month change: -0.1%

— 1 year change: -2.8%

-Total Labor Force: 3,233 (253 unemployed)

#7. Newton County

– Current Unemployment rate: 7.9%

— 1 month change: -0.2%

— 1 year change: -2.9%

-Total Labor Force: 4,895 (388 unemployed)

#6. Hidalgo County

– Current Unemployment rate: 8.0%

— 1 month change: -0.1%

— 1 year change: -1.6%

-Total Labor Force: 369,168 (29,412 unemployed)

#5. Zapata County

– Current Unemployment rate: 8.2%

— 1 month change: -0.7%

— 1 year change: -4.3%

-Total Labor Force: 4,517 (371 unemployed)

#4. Maverick County

– Current Unemployment rate: 9.3%

— 1 month change: -0.2%

— 1 year change: -2.5%

-Total Labor Force: 22,940 (2,122 unemployed)

#3. Willacy County

– Current Unemployment rate: 10.2%

— 1 month change: 0.0%

— 1 year change: -1.0%

-Total Labor Force: 7,301 (744 unemployed)

#2. Zavala County

– Current Unemployment rate: 10.7%

— 1 month change: -0.1%

— 1 year change: -2.4%

-Total Labor Force: 3,258 (347 unemployed)

#1. Starr County

– Current Unemployment rate: 13.6%

— 1 month change: -0.7%

— 1 year change: -3.3%

-Total Labor Force: 24,261 (3,300 unemployed)