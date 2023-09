DALLAS (KDAF) ) — Dallasites! The Dallas Observer has partnered up with CW33 to present the Best of Dallas 2023. Here are the nominees:

BEST INFLUENCER PLAYGROUND:

MY CURLY ADVENTURES AIRBNB “CASAKUMWESU”

RAINBOW VOMIT

SWEET TOOTH HOTEL

SPARK! PRISMATIC

BOLDER ADVENTURE PARK

BEST ALL- AROUND RESTAURANT – DFW

EL CARLOS ELEGANTE

SUSHI MARQUEE

THE FIFTH

CEDAR & VINE

ROOTS SOUTHERN TABLE

BEST BRUNCH

UNION BEAR BREWING CO.

SAN MARTIN BAKERY & RESTAURANT

EBB & FLOW

ARMOURY D.E.

360 BRUNCHHOUSE

BEST MARGARITA

FEDERALES

MENA’S TEX MEX GRILL & CANTINA

E-BAR TEX MEX

SUEÑO MODERN MEX-TEX

OLD 75 BEER GARDEN

BEST HOTEL

CANVAS HOTEL DALLAS

THE STATLER DALLAS

HILTON ANATOLE

LORENZO HOTEL

HOTEL CRESCENT COURT

BEST FAMILY ATTRACTION/ACTIVITY

GOLDEN BLK CANDLE LOUNGE

MEOW WOLF

SPARK! PRISMATIC

GRANDSCAPE

RAINBOW VOMIT

Winners will be announced Sept. 21 here.