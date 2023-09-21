DALLAS (KDAF) ) — Dallasites! The Dallas Observer has partnered up with CW33 to present the Best of Dallas 2023. Here are the nominees:
BEST INFLUENCER PLAYGROUND:
MY CURLY ADVENTURES AIRBNB “CASAKUMWESU”
RAINBOW VOMIT
SWEET TOOTH HOTEL
SPARK! PRISMATIC
BOLDER ADVENTURE PARK
BEST ALL- AROUND RESTAURANT – DFW
EL CARLOS ELEGANTE
SUSHI MARQUEE
THE FIFTH
CEDAR & VINE
ROOTS SOUTHERN TABLE
BEST BRUNCH
UNION BEAR BREWING CO.
SAN MARTIN BAKERY & RESTAURANT
EBB & FLOW
ARMOURY D.E.
360 BRUNCHHOUSE
BEST MARGARITA
FEDERALES
MENA’S TEX MEX GRILL & CANTINA
E-BAR TEX MEX
SUEÑO MODERN MEX-TEX
OLD 75 BEER GARDEN
BEST HOTEL
CANVAS HOTEL DALLAS
THE STATLER DALLAS
HILTON ANATOLE
LORENZO HOTEL
HOTEL CRESCENT COURT
BEST FAMILY ATTRACTION/ACTIVITY
GOLDEN BLK CANDLE LOUNGE
MEOW WOLF
SPARK! PRISMATIC
GRANDSCAPE
RAINBOW VOMIT
Winners will be announced Sept. 21 here.